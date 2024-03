Cade dal solaio di un capannone, operaio 60enne muore sul lavoro • Terzo Binario News

Incidente mortale sul lavoro ad Aprilia, in provincia di Latina. Un operaio di 60 anni stava effettuando dei lavori sul solaio di una ditta che si trova nella zona industriale, in via della Meccanica, quando è precipitato all’interno di un capannone.

Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio. La vittima è di origine cinese. Verifiche sono in corso sul rapporto di lavoro in essere con l’azienda in cui è avvenuto l’incidente.

Inutili i soccorsi del 118. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Aprilia, ma anche il personale della Asl di Latina per valutare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro.