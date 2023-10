Fine settimana di lavoro per la Polizia di Roma Capitale, minimarket nel mirino • Terzo Binario News

Fine settimana intenso per la Polizia di Roma Capitale, che ha sanzionato quasi 50 minimarket per non aver rispettato la nuova Ordinanza Sindacale, che ha esteso la chiusura dalle ore 22, fino alle 5 del giorno seguente ad un numero maggiore di municipi cittadini.

Oltre a Ostia, Ponte Milvio, Monte Mario, Aurelio, Parioli, Termini, Torpignattara, Tintoretto ed Eur, gli agenti hanno passato al setaccio anche Nomentano e Tiburtino.

Sono state 117 le multe alle attività commerciali non in regola dal punto di vista amministrativo, con particolari irregolarità per occupazioni abusive di suolo pubblico, musica ad alto volume e irregolare trattazione dei rifiuti urbani. Numerosi i controlli alle piazze, con sanzioni per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica.

Importante risultato quello sui controlli relativi alla sicurezza stradale, che hanno portato a oltre 1000 violazioni al Codice della Strada.