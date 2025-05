“Finché non muori”: da Mondadori a Cerveteri la presentazione del noir di Roberto Frazzetta • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 31 marzo alle ore 18:00: nei giorni scorsi Frazzetta protagonista anche al Salone del Libro di Torino

Un’Italia segnata dalla crisi pandemica, la più grande crisi dopo la seconda guerra mondiale mai vissuta e i fantasmi del passato. Questo lo scenario di “Finché non muori”, il noir di Roberto Frazzetta che sarà presentato sabato 31 marzo alle ore 18:00 da Mondadori Bookstore in Largo Almunecar a Cerveteri.

“Finché non muori” è la storia di Riccardo Masi, ex capitano del Ros che cerca di ricostruire la propria esistenza in un capanno isolato nel bosco del Sasseto, lontano dai ricordi dolorosi della sua amata Tania. Un romanzo audace che affronta temi scottanti come la tratta e la criminalità, mostrando che, finché non muori, c’è sempre la possibilità di scegliere chi essere. Una storia appassionante, avvincente, che ancor prima della sua uscita ufficiale, il debutto è avvenuto al Salone del Libro di Torino, ha conquistato interesse e curiosità nel panorama letterario indipendente.

“Chiudiamo maggio con la presentazione del libro di un amico, di un cittadino di Cerveteri molto conosciuto e apprezzato come Roberto Frazzetta, un volto di certo non nuovo nel panorama letterario e al pubblico di Mondadori – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti – il mese che si sta per concludere è stato davvero ricco di attività per la nostra libreria, iniziato con la partecipazione al Premio Strega e al Premio Letterario Etrusco e proseguito poi con tantissime presentazioni letterarie e iniziative per ogni fascia d’età. Abbiamo già pronto il programma per il mese di giugno, che sveleremo nelle prossime ore e che auspichiamo possa suscitare lo stesso interesse e affetto da parte della cittadinanza. L’appuntamento per tutti voi, è per sabato 31 maggio per conoscere una volta di più, Roberto Frazzetta e il suo ultimo romanzo che sicuramente vi appassionerà”.

Nei giorni scorsi intanto, si è tenuta con ampia partecipazione di pubblico la presentazione di “Per ogni rosa un gambo di spine”, prima raccolta di poesie di Simone Oliva. Un genere nuovo quello delle poesie per Mondadori ma che ha riscosso un grande successo di pubblico.