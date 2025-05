Vandali in azione alla Ficoncella, Csp: "Attiva la videosorveglianza" • Terzo Binario News

Vandali in azione nelle notti di sabato e domenica scorsi ai Bagni della Ficoncella.

Ignoti si sono infatti intrufolati nella struttura provocando diversi danni. Nello specifico, i vandali hanno provocato la rottura di alcune tubazioni e di una delle recinzioni che circondavano la struttura. Trovati anche dei sacchi della spazzatura abbandonati.

Ma non è tutto, in quanto l’occasione è stata lieta per fare un bagno notturno in una delle vasche delle Terme, prima di lasciare la struttura.

L’Azienda si è da subito adoperata affinché l’attività non subisse interruzioni. Tecnici del Comune sono tuttora al lavoro per ripristinare quanto distrutto dai vandali.

CSP ha denunciato l’evento alle autorità competenti ed avviato il potenziamento degli impianti di videosorveglianza.