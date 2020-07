Finanza, il comandante interregionale al reparto aeronavale di Civitavecchia - Terzo Binario News

Visita del generale De Gennaro, accolto dal colonnello Franza e dal sindaco Tedesco

Nella mattinata di oggi (17 luglio 2020) il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia ha ricevuto la visita del Comandante interregionale dell’Italia centrale – generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro – che è stato accolto dal comandante Del Roan – colonnello Armando Franza – e dai comandanti dei dipendenti reparti aeronavali.

L’alto ufficiale si è intrattenuto con i militari ai quali ha espresso soddisfazione per l’azione di servizio prestata con impegno, professionalità e dedizione, spronandoli nel contempo ad impegnarsi sempre più nel contrasto agli illeciti sperperi delle risorse pubbliche, alle illegalità finanziarie, alle violazioni perpetrate ai danni dell’ambiente terrestre e marino e alle frodi Fiscali.

L’autorità ha visitato dapprima la sede del reparto in città e successivamente gli ormeggi, le unità navali del corpo ed ha preso parte a bordo di un guardiacoste ad una breve missione operativa sviluppatasi lungo il litorale laziale. Inoltre, il generale De Gennaro ha incontrato il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, a pochi giorni dal conferimento alla stazione navale della Guardia di Finanza della cittadinanza onoraria quale riconoscimento di azioni concrete dei militari del comparto aeronavale. L’onorificenza suggella l’impegno e la professionalità dimostrata come unica forza di polizia impegnata in mare ai fini della sicurezza economico-finanziaria e del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.