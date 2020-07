M5s Civitavecchia a Tedesco: "Dimostri coraggio sulla centrale a gas, opponendosi al progetto" - Terzo Binario News

“Abbiamo ascoltato le dichiarazioni dell’assessore Magliani sulla

centrale a gas, da cui si evince la certezza da parte

dell’amministrazione Tedesco di aver assolto al mandato unanime del

Consiglio Comunale di opporsi alla centrale a gas. Anzi, da quanto

dichiarato, sarebbero andati anche “oltre” presentando due pareri,

ambientale ed urbanistico, che in realtà più che l’oltre rappresentano

il minimo da parte di chi dice di volersi opporre alla realizzazione

della centrale.

Il parere dell’ufficio ambiente è stato redatto da un consulente

esterno per la modica cifra di 9.000€ e leggendolo, a parte gli scarsi

riferimenti agli studi epidemiologici sul nostro comprensorio, sembra

di fatto un parere favorevole alla centrale a gas, condizionato

all’accoglimento delle osservazioni. Il parere dell’urbanistica,

sebbene quantomeno contrario, non appare supportato da adeguate

motivazioni.

La maggioranza Tedesco lo scorso consiglio comunale ha rinviato la

discussione della nostra mozione, in cui si chiedeva al sindaco di

esprimere parere contrario alla realizzazione della centrale a gas

avvalendosi del Testo unico delle leggi sanitarie, grazie al quale

come autorità sanitaria sul territorio è noto che può imporre

prescrizioni. Il sindaco, in consiglio comunale ha manifestato dei

dubbi sulla reale possibilità di bloccare la realizzazione della

centrale, il che mostra la scarsa convinzione dell’amministrazione

comunale di fronte ad un progetto che ha solamente risvolti negativi

per il nostro territorio. Mentre aspettiamo la convocazione della

commissione che vorrebbe modificare la nostra mozione, facciamo

presente all’amministrazione di avvocati che questi dubbi non li ebbe

l’allora sindaco Moscherini, quando con il supporto dell’allora

assessore all’ambiente Leonardo Roscioni, bloccò l’autorizzazione del

IV gruppo di Torre Sud, avvalendosi proprio degli art.216-217 del

regio decreto 1265 del 1934.

Diciamo al sindaco di non avere timore che gli “ridano in faccia” al

Ministero e di non temere i ricorsi, ma si occupi invece con coraggio

e determinazione di difendere con tutti i mezzi possibili la salute

dei cittadini!

Gruppo consiliare M5S