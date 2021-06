Fimmg Lazio polemica: "Male il portale prenotazioni per i medici di famiglia" - Terzo Binario News

Semplificare le procedure e la fruibilità per accelerare i tempi vaccinali

“Va aumentata e semplificata la fruibilta’ da parte del cittadino e del medico nel portale di prenotazione dedicato alla medicina generale per le vaccinazioni COV-19.”

Questo il primo commento della Fimmg Regionale dopo i primi test eseguiti. Il portale è stato realizzato dalla Regione Lazio e presentato la settimana scorsa.

“L’iniziativa intrapresa dalla Regione” ha commentato il segretario Regionale Fimmg Giovanni Cirilli “ di inserire i medici di famiglia nel sistema di prenotazione on line , se da un lato va a colmare un gap organizzativo, che vedeva hub e farmacie presenti con la nostra esclusione l’esclusione , dall’altro deve e dovra’ in futuro prevedere un sistema snello e non complicato ai fini della fruibilità’.

Purtroppo “ continua Cirilli “ cio’ che ci è stato presentato senza alcun consulto preventivo, e senza una riunione organizzativa, non rispecchia questo ma presenta molti punti da rivedere ed è troppo complesso, quasi una caccia al tesoro, per inserirsi in un contesto vaccinale che vede nella velocita’ il suo punto cardine.

Per questo motivo abbiamo richiesto alla Regione un tavolo tecnico, manifestando le nostre perplessita’, indicando alcune modifiche che permettano al sistema di essere piu’ fruibile, sia per il cittadino, in modo da potersi prenotare agevolmente, sia per il medico per gestire facilmente la richiesta o le richieste in arrivo, inserendo il tutto nel contesto della vaccinazione proattiva gia’ in atto , un sistema” conclude il segretario Cirilli “ che dovrà nei prossimi mesi modulare campagne come il possibile terzo richiamo Cov-19 e la campagna antiinfluenzale, prossimi step per l’autunno.“