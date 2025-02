Fiera delle Macchine Agricole dal primo al 4 maggio 2025 al Lido di Tarquinia • Terzo Binario News

Il Comune di Tarquinia conferma la sua volontà di valorizzare il settore agricolo e promuovere il territorio. Viene quindi dato ufficialmente il via all’organizzazione della Mostra Mercato delle Macchine Agricole, che si terrà dal 1 al 4 maggio 2025 presso il Lido di Tarquinia.

Si tratta di un appuntamento storico, profondamente radicato nella nostra comunità, che non solo rappresenta una vetrina per le più recenti innovazioni del comparto agricolo, ma costituisce anche un motore economico e turistico per la città. L’evento, come di consueto, vedrà la partecipazione di aziende, cooperative e istituzioni di rilievo regionale e nazionale, creando un’opportunità concreta di incontro tra produttori, operatori del settore e cittadini.

L’organizzazione della Mostra Mercato sarà curata direttamente dal Comune di Tarquinia che si avvarrà per la gestione operativa della collaborazione dell’Associazione “Pro Tarquinia” che vanta 74 anni di storia nell’organizzazione della stessa. La “Pro Tarquinia” supporterà l’amministrazione nei vari aspetti logistici, tra cui soprattutto l’allestimento dell’area espositiva ad eccezione dei parcheggi.

La scelta di avvalersi dell’Associazione è stata il frutto di una attenta valutazione degli aspetti organizzativi della Fiera. In particolare è stata data rilevanza all’impegno economico che il Comune di Tarquinia ha dovuto sostenere per l’organizzazione della manifestazione lo scorso anno, che ha visto uscire dalle casse comunali circa € 70.000,00 per l’iniziativa.

Tali aspetti hanno quindi suggerito di affidare la gestione della tradizionale Fiera alla “Pro Tarquinia”, che sosterrà tutti i costi organizzativi senza gravare minimamente sulle casse comunali.

Il Comune avrà comunque il controllo e la supervisione generale dell’evento, garantendo che il tutto si svolga nel rispetto delle normative e con la massima attenzione alla sicurezza e all’accessibilità.

Questo modello gestionale, basato sulla sostenibilità finanziaria, permetterà di mantenere viva una manifestazione storica senza sottrarre risorse alla gestione ordinaria del Comune, viste anche le molteplici necessità della nostra Città.

L’amministrazione comunale ribadisce quindi il proprio impegno per il settore agricolo, per la crescita economica del territorio e per la promozione delle tradizioni locali, guardando al futuro con una Mostra Mercato sempre più moderna, sostenibile e inclusiva.