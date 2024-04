Fiera delle macchina agricole di Tarquinia Lido, arriva la musica • Terzo Binario News

La musica una delle grandi novità della Mostra mercato macchine agricole. In occasione della fiera, a Tarquinia Lido sarà allestito in pazza dei Tritoni un maxi palco, per una quattro giorni all’insegna dei concerti di qualità.

Si partirà il 1° maggio, alle 17,30, con l’esibizione dei Doppio Senso, cover band di Vasco Rossi.

Nel giorno della Festa dei lavoratori sarà già attiva l’area food e, oltre al mercato settimanale in viale Mediterraneo, verrà allestito un mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato in viale dei Tritoni.

Le note torneranno protagoniste il 3 maggio: anteprima alle 20,30 con Diez, artista che si è fatto apprezzare anche al Festival della musica dei giovani. Alle 21,15 arriveranno i GRA, Grandi Romani Autori, band che interpreta i maggiori successi di oggi e di ieri dei più noti cantanti romani: da Renato Zero a Eros Ramazzotti, da Daniele Silvestri a Claudio Baglioni, da Francesco De Gregori ad Antonello Venditti. Il 4 maggio doppio appuntamento: nel pomeriggio si esibiranno i Fiori Neri, cover band viterbese dei Nomadi; alle 21, si prenderà la scena la HBH Show Band con lo spettacolo “History of Dance”, che raccoglie tutte le più belle canzoni italiane e internazionali, in uno spettacolare turbinio di brani dagli anni Sessanta agli anni Duemila, mixate come un DJ set dal vivo. Il 5 maggio, alle 17,30, sarà infine la volta dei Secondo Tempo, gruppo che proporrà i maggiori successi di Luciano Ligabue.