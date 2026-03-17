Fiamme nella piscina abbandonata di Santa Marinella • Terzo Binario News

Dalle ore 15:00 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono impegnati in un incendio in via Siena a Santa Marinella.

A bruciare è la struttura in legno del tetto della piscina abbandonata adiacente alla via Aurelia.

Gli uomini della Bonifazi si sono portati sul posto con l’equipaggio della 17A e vista la mole delle fiamme si è reso necessario l’ausilio dell’autobotte AB17 e autoscala AS17. Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento.

Complice il forte vento le fiamme si solo propagate alla sterpaglia prospiciente, o visto il non poter ancora accettare i fatti le fiamme dalla sterpaglia hanno interessato la struttura. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

Non si è registrato nessun ferito.