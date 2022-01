Fiamme in casa, 80enne salvata dai Carabinieri a San Pietro - Terzo Binario News

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro, verso le 8:20 circa sono intervenuti in via Monte del Gallo 94, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione, per cause in corso di accertamento.

I militari hanno salvato una donna anziana di 80 anni, con problemi di deambulazione, che era rimasta intrappolata in casa nel tentativo di recuperare il proprio cane, che e stato poi rinvenuto privo di vita una volta spente le fiamme.

La donna è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Sant’Eugenio dove si trova tutt’ora in osservazione.