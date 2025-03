Fiamme danneggiano pubblica illuminazione in via Umberto Badini, intervento della Multiservizi Caerite • Terzo Binario News

A causa di un incendio divampato tra due autovetture in sosta in Via Umberto Badini a Cerveteri, questa mattina la Multiservizi Caerite è intervenuta per effettuare un sopralluogo sui pali della pubblica illuminazione che erano stati lambiti e danneggiati dalle fiamme.

Come prima cosa è stata sezionata la parte danneggiata dell’impianto, in modo di consentire il funzionamento della restante parte non danneggiata.

Nella giornata di domani invece, si effettueranno ulteriori sopralluoghi per il ripristino completo della pubblica illuminazione. A renderlo noto è la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti.