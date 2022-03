Festival Etrusco contro il Razzismo: Scuolambiente porta in Sala Ruspoli i ragazzi della Salvo D’Acquisto e della Corrado Melone - Terzo Binario News

Per secondo giorno, il 18 marzo, nell’ambito del Festival Etrusco contro il Razzismo, l’associazione Scuolambiente ha portato in Sala Ruspoli i ragazzi dell’I.C. Salvo D’Acquisto di Cerveteri (3D – 3B) e dell’I.C. Corrado Melone di Ladispoli (2I – 3C – 3E).

I ragazzi hanno presentato gli elaborati realizzati per il progetto “SOS Mondo” che ormai da diversi anni viene portato avanti dal dott. Daniele Segnini e dall’ing. Giuseppe Girardi.

Tutte le classi hanno presentato i loro lavori in forma multimediale e con cartelloni, prodotti come riflessione sugli incontri che hanno avuto con il dott. Segnini nell’ambito del corso intitolato “Razzista sarà lei!” in cui è stata ripercorsa la storia del razzismo per far comprendere ai giovani l’importanza di porsi nei confronti del diverso da noi senza pregiudizi e preconcetti.

I ragazzi hanno lavorato con grande impegno e serietà, presentando elaborati complessi e con spunti molto significativi, dimostrando, come tutti hanno più volte affermato, che le differenze non sono motivo di divisione ma di arricchimento.

La giornata si è conclusa con la premiazione delle classi da parte della Presidente Maria Beatrice Cantieri insieme alla Assessora Federica Battafarano che ha elogiato le classi per i loro lavori, esprimendo la fiducia che le nuove generazioni, viste queste premesse, possano realizzare un futuro migliore del presente in cui purtroppo viviamo.