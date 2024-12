Feste dei Rioni, il grande Gospel e animazione per bambini: ricco programma di eventi nel weekend a Cerveteri • Terzo Binario News

I Rioni protagonisti del fine-settimana sono quello di Madonna dei Canneti e il Casaccia Vignola. Sabato 14 a Borgo San Martino, una straordinaria serata Gospel

“Tradizione, spettacolo, animazione e intrattenimento per bambini, divertimento, grande musica. Questi gli ingredienti principali del primo weekend del Natale Caerite 2024. Un ricco programma di appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito che aprono ufficialmente il cartellone degli eventi natalizi della nostra città. Solamente i primi di tanti spettacoli ed iniziative che ci terranno compagnia fino all’Epifania, tutti rigorosamente ad ingresso gratuito”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

Protagonisti del weekend saranno i Rioni Madonna dei Canneti e Casaccia Vignola. Il primo, sabato 14 e domenica 15 dicembre sarà impegnato in Largo Almuneacar, ai piedi della Quercia secolare di Cerveteri, con la “Festa della Pizzetta fritta”, due giorni di laboratori creativi e animazione per bambini, musica, stand gastronomici e intrattenimento. Il secondo invece, nella sola giornata di domenica 15 dicembre, allieterà i cittadini con “Luci, profumi e colori del Natale 2024”, consueta e tradizionale festa di fine anno che come sempre si svolge in Piazza Gramsci.

Oltre a loro, in programma tanti altri appuntamenti: un programma variegato, che spazierà dalla musica classica, al gospel all’animazione per bambini.

Sabato 14 dicembre alle ore 17:30 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone c’è “Scrivi la letterina a Babbo Natale!” e in serata, alle ore 21:00, spazio alla musica con il concerto “An Exafonix Christmas”. Alle ore 21:15 invece, nella Chiesa Parrocchiale di Borgo San Martino, “The Gospel Italian Singers”, un inno alla vita e alla bellezza della condivisione una serata travolgente che coniugherà l’energia, la magia e la forza della più pura tradizione gospel.

Giornata ricca di eventi anche domenica 15 dicembre. Oltre alle Feste dei Rioni, alle 17:00 in Sala Ruspoli divertimentoe magia per i bambini, con lo spettacolo teatrale “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Sia sabato 14 che domenica 15 dicembre inoltre, all’interno del Villaggio di Babbo Natale di Piazza Aldo Moro, dalle ore 16:00, animazione e intrattenimento per bambini. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.

Il programma completo del Natale Caerite 2024 è disponibile sul sito www.comune.cerveteri.rm.it