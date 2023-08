Festa Madonna dello Speronello, il 15 e 16 agosto a Montalto Marina • Terzo Binario News

Quest’anno ricorre il 26esimo anniversario della Madonna dello Speronello: l’evento liturgico in onore di Maria che a Montalto ogni anno raccoglie numerosi fedeli. La statua dell’immagine Mariana, adagiata a 14 metri di profondità sui fondali davanti la costa di Punta delle Murelle, rappresenta per la cittadina protezione per i pescatori.

Alle ore 21 del 15 agosto, presso la pineta comunale a Montalto Marina, il Vescovo Gianrico Ruzza della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia celebrerà la Santa Messa, alla presenza dell’amministrazione comunale, dei pescatori, delle autorità civili, militari e religiose. A seguire la processione con la riproduzione della statua della Vergine che viene trasportata a spalla dai pescatori per le vie del lido, fino a raggiungere il fiume Fiora dove prosegue via mare a bordo di un peschereccio.

Il 16 agosto, dalle ore 9, presso piazzale dei Pescatori, la celebrazione continua con diportisti, pescatori e sub di Montalto alla presenza delle istituzioni, della Guardia costiera, delle forze dell’ordine della Misericordia e della Protezione civile. Tutti insieme raggiungeranno via mare gli scogli dello Speronello e seguiranno la discesa sui fondali per omaggiare con i fiori l’immagine della Madonna.

L’evento è organizzato dall’associazione Assopaguro in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta, il Comune di Montalto di Castro, la Polisportiva Montalto e il Club Nautico Fiora.