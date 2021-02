Festa e balli nel ristorante con tanto di dj ai tempi del Covid: tutti sanzionati - Terzo Binario News

E’ stata una segnalazione sull’applicazione YouPol della Polizia di Stato ad informare di una festa in corso in un ristorante in zona Farnesina. La Sala Operativa ha così inviato sul posto gli agenti della Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio diretto da Luigi Mangino.

I poliziotti intervenuti hanno constatato che, all’interno del ristorante era in atto una festa con musica e balli con la presenza di 35 persone compreso il titolare ed un D.J.

Gli avventori sono stati tutti identificati e successivamente sanzionati per violazione al D.P.C.M. per il contenimento del COVID 19 mentre al gestore oltre alle sanzioni amministrative previste verrà imposto anche l’obbligo della chiusura.