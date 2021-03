Questa mattina alle 9:30 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato la Squadra 26A del distaccamento di Cerveteri in Via Borriana, 51E per il salvataggio di un cucciolo di cane trovato all’interno di un tombino profondo 2 metri circa.

Il personale intervenuto, si è subito attivato per recuperare il cane, il quale una volta tratto in salvo è stato riconsegnato alla proprietaria in buone condizioni.