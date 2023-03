Festa della Merca a Tarquinia, ecco il programma • Terzo Binario News

Festa della Merca: il programma della due giorni che si svolgerà a Tarquinia, in località Roccaccia, è stato reso noto proprio in queste ore.

Sabato 15 Aprile si inizierà alle 9:30, con il taglio del nastro ad opera degli Amministratori dell’Università Agraria, alla presenza degli sponsor, delle Autorità e degli ospiti.

Si entrerà poi nel vivo con un fitto programma: alle 10:00 la presentazione degli stalloni ANAM in attività, alle 10:30 una escursione naturalistica alla Roccaccia con il Gruppo Naturalistico della Maremma Laziale, alle 10:30 la gara di tiro al piattello “Trofeo Merca 2023”, alle ore 12:00 la conferenza “Alla scoperta della vacca maremmana”, alle ore 12:30 la presentazione del premio “Coltrina d’oro 2023”. Gli stand gastronomici, che vanteranno un’offerta ricca e variegata pensata sia per adulti che per bambini, saranno aperti già dalla mattina.

Il pomeriggio si riprenderà alle ore 14:30 con la gara di attitudine monta maremmana, alle ore 16:00 con la dimostrazione di caccia al tartufo con cani addestrati a cura dell’Associazione dei Tartufai Tarquiniesi, alle ore 16:30 con la sfilata di moda a tema, alle ore 17:00 con la premiazione delle prime due categorie di personaggi della “Coltrina d’oro 2023” , e poi a seguire la premiazione per la gara di Tiro al Piattello, l’inaugurazione di fattoria sociale, golf rurale ed orto per bimbi speciali, e per finire la rappresentazione di una commedia in stile bischerino a cura degli attori del Centro Anziani.

Domenica 16 Aprile altra giornata dedicata a natura, animali ed intrattenimento. Si partirà alle ore 10:00 con la gimkana veloce monta maremmana e con una escursione con prove sensoriali dedicata ai bambini ed allo sviluppo della loro fantasia nel pieno rispetto della natura; alle ore 10:30 sarà la volta dell’esposizione canina e dell’escursione in bici nei boschi, dedicata ai bambini. Alle 11:00 sarà la volta dell’atteso rito della merca: la dimostrazione “senza fuoco” della marchiatura del bestiame alla maniera butteresca da parte dei dipendenti dell’Università Agraria. La mattinata si concluderà con la conferenza “Il Cavallo Maremmano”.

Il pomeriggio si inizierà con l’intrattenimento musicale, per poi proseguire alle ore 14:30 con la gara di sbrancamento a squadre, alle ore 16:00 con gli spettacoli equestri, alle ore 16:30 con la premiazione delle sseconde due categorie dei personaggi della “Coltrina d’oro 2023”.

La due giorni sarà inoltre arricchita dalla fattoria didattica, che offrirà l’esposizione di animali da cortile e da allevamento, e poi mostre d’arte, libri, area giochi per bambini, musica dal vivo, intrattenimento per grandi e piccini.

L’evento sarà ad ingresso libero, così come saranno gratuite per il pubblico anche le escursioni; tutto sarà possibile grazie all’opera di varie associazioni e volontari ed al contributo economico di numerose aziende del territorio e del Comune di Tarquinia.

Tutti i cavalli che parteciperanno alla manifestazione saranno muniti di Coggins Test ed in regola.