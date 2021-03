Festa dei 18 anni in una villa a Tarquinia i Carabinieri sanzionano 15 ragazzi - Terzo Binario News

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania, in servizio perlustrativo di notte a Tarquinia in località Marina Velka, sono intervenuti alle 2 di notte all’ interno di una villa, in un complesso residenziale, dove era in corso una festa per festeggiare il 18esimo compleanno della proprietaria dell’ abitazione, ed hanno trovato 15 ragazzi di età tra i 18 e i 22 anni.

I ragazzi partecipanti alla festa privata sono stati tutti sanzionati per violazione delle misure di contrasto al COVID 19.