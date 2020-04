Ferrovie, la Tidei: "Riaprire la Civitavecchia Capranica Orte" - Terzo Binario News

“La tratta ferroviaria Capranica-Orte va riaperta il prima possibile”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“La riapertura – spiega Tidei – è fondamentale per dare nuove opportunità di sviluppo al territorio non solo locale e regionale, ma dell’intero Centro Italia. La pandemia che sta colpendo il Paese ha fatto già tanto male all’economia e allo sviluppo del territorio: non possiamo permetterci di perdere altro tempo”. “A livello locale – aggiunge – la riapertura della tratta ferroviaria è fondamentale nell’ottica della riapertura dell’intera linea Civitavecchia-Orte che servirà a dare vitalità al Porto di Civitavecchia.

A livello più ampio, la riapertura è cruciale per concretizzare il collegamento ferroviario con l’interporto Centro-Italia di Orte, le grandi linee europee Ten T1 e il corridoio che dalla Spagna, passando per la Civitavecchia-Orte, arriva fino alla Croazia”. “La questione è in capo a Fs, che ha già previsto sviluppi importanti come la fermata dell’Alta velocità a Frosinone e la costruzione di una nuova stazione a Ferentino. L’impegno deve necessariamente estendersi anche allo sblocco della Civitavecchia-Orte, che non richiede miliardi ma solo buon senso. Ci auguriamo che si arrivi presto a una soluzione. Personalmente solleverò il tema con gli assessori competenti in materia per arrivare a definire un quadro di intervento preciso nel minor tempo possibile”, conclude Tidei.