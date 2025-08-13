Ferragosto a Civitavecchia, come cambia la viabilità • Terzo Binario News

Si comunica che, in occasione del “NATALE DI CIVITAVECCHIA 2025 – 15 AGOSTO 2025” le quali interesseranno viale Garibaldi, piazza della Vita e strade limitrofe, al fine di consentire il regolare svolgimento degli eventi in questione, si comunica agli utenti di non lasciare veicoli in sosta:

dalle ore 15:00 fino alle ore 24:00 del giorno 15 agosto 2025, e comunque fino a cessate esigenze del giorno 16 agosto 2025, in:

VIALE G. GARIBALDI, entrambi i lati del tratto compreso tra largo Plebiscito e largo Galli, inclusa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno: riservando la parte di parcheggio a monte (zona alberata), ricompresa tra l’Hotel Mediterraneo-viale Garibaldi-via Santa Fermina, ai veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità; che potranno percorrere la carreggiata interna a tale area entrando da via Santa Fermina ed uscendo su via Bruno in direzione monte.

Sono esclusi dai divieti gli autobanchi adibiti alla vendita, autorizzati dal Servizio Attività Produttive

LARGO MILITE IGNOTO, che sarà destinato ai veicoli di soccorso, emergenza, polizia e di protezione civile.

VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi.

VIA BATTISTI, lato monte del tratto compreso tra via Toti e via Cialdi.

SONO ISTITUITE INOLTRE LE SEGUENTI DISCIPLINE VIARIE:

dalle ore 17:00 fino alle ore 24:00 del giorno 15 agosto 2025 e comunque fino a cessate esigenze del giorno 16 agosto 2025, in:

VIALE GARIBALDI, tratto compreso tra largo Plebiscito e via Santa Fermina inclusa l’area a monte tra via

Santa Fermina e via G. Bruno:

-LARGO MILITE IGNOTO:

* l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare ad esclusione dei veicoli autorizzati e a

supporto della manifestazione;

consentire ai veicoli in sosta su VIA CIALDI, nel tratto compreso tra viale Garibaldi e via Battisti, di uscire dai parcheggi percorrendo la strada in senso contrario di marcia per raggiungere l’intersezione con via Battisti per poi proseguire in direzione Roma;

VIA BATTISTI, tratto compreso tra via Toti e via Cialdi:

* l’istituzione della disciplina temporanea di doppio senso di circolazione;

* l’istituzione della disciplina temporanea di direzione obbligatoria diritto, da porre in essere su via Battisti all’intersezione con via Cialdi;

* l’istituzione della disciplina temporanea di direzione obbligatoria a destra, da porre in essere su via Battisti all intersezione con via Toti;

VIA CIALDI, direzione di marcia monte – mare:

* L’istituzione della disciplina temporanea di direzioni consentite a destra e a sinistra , da porre in essere all’Inter sezione di via Battisti;

– L’istituzione della disciplina di divieto di transito per gli autobus e per i veicoli aventi un peso a pieno carico superiore a ton. 3,5 (da attuarsi consequenzialmente all’interdizione veicolare) sulla direttrice: VIA CASTRONOVO o VIA DELLE QUATTRO PORTE – VIALE DELLA VITTORIA – VIALE GARIBALDI (tratto compreso tra largo Galli e via Santa Fermina) – VIA SANTA FERMINA (tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi) – VIA CRISPI; in deroga al divieto, sarà consentito il transito ai veicoli della Soc. “C.S.P. S.r.L.” del servizio T.P.L. e Igiene Pubblica, ai Taxi e agli N.C.C, che potranno recarsi alla Stazione FS o percorrere la direttrice sopra indicata;

– il posizionamento delle seguenti indicazioni stradali in:

* VIA XVI SETTEMBRE, intersezione con porta Tarquinia, come da segnale composito (ATTENZIONE a mt.500 – VIALE GARIBALDI chiuso alla circolazione dei veicoli per manifestazione – segnale di direzione urbano Roma a sinistra);

* VIA XVI SETTEMBRE, intersezione con via Sangallo, come da segnale composito (ATTENZIONE a mt.400

– VIALE GARIBALDI chiuso alla circolazione dei veicoli per manifestazione – segnale di direzione urbano Roma a sinistra);

* VIALE GARIBALDI, all’intersezione con via Santa Fermina, come da segnale composito (divieto di transito, con direzione obbligatoria a destra segnale di direzione urbano GROSSETO-VITERBO-TARQUINIA a destra e porto a destra);

* VIA AURELIA SUD, lato monte altezza via Grotte Aurelia, come da segnale composito (ATTENZIONE a mt.500 – VIALE GARIBALDI chiuso alla circolazione dei veicoli per manifestazione – segnale di direzione urbano Grosseto a destra);

– le seguenti deviazioni di traffico:

* PIAZZA VITTORIO EMANUELE, intersezione largo Cavour, deviazione su via Doria e/o inversione del senso di marcia;

* VIA DALMAZIA, intersezione con largo Plebiscito, direzione obbligatoria a sinistra, verso monte;

* VIA TRAIANA, intersezione largo Cavour, direzione obbligatoria a destra, verso Grosseto;

* VIALE GARIBALDI, intersezione con via Santa Fermina (secondo il senso di marcia Roma-Grosseto), direzione obbligatoria a destra, verso monte;

* VIA SANTA FERMINA, intersezione con viale Garibaldi, direzione obbligatoria a sinistra, verso Roma;

E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade intersecanti e dalle aree che si immettono su quella interessata dall’evento, di arrestarsi prima di impegnare la zona, attenendosi alle prescrizioni delle segnaletica stradale temporanea, nonché delle segnalazioni manuali degli operatori di Polizia e del personale preposto a presidio della manifestazione, per la tutela dei partecipanti.

Si avverte che, in difetto, come da relative ordinanze, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S.

Vista la rilevanza dell’evento che interesserà numerose vie e piazze, anche con deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe all’evento.