Allumiere, Cinzia Leone ospite del premio lettario "Femminile, Plurale" • Terzo Binario News

La finale si svolgerà venerdì 29 agosto, alle 21.30, al Parco Risanamento
Poliedrica, eclettica, dal linguaggio schietto e diretto, Cinzia Leone sarà la madrina di questa settima edizione del Premio Letterario “Femminile, plurale”, la cui finale si svolgerà il 29 agosto al Parco Risanamento.
Cinzia Leone è nata a Roma. La sua carriera da attrice comincia grazie al teatro: è il 1981 quando debutta sul suo primo palco teatrale con lo spettacolo “Polvere di stress”.
Tra i suoi spettacoli teatrali più noti ricordiamo: “Rodimenti”, “Poche idee ma molto confuse”, “Outlet” e “Nutella amara”.
Oltre al teatro, Cinzia Leone è diventata un volto noto della satira televisiva italiana grazie alla sua capacità di interpretare personaggi surreali, grotteschi ma incredibilmente attuali la ricordiamo come personaggio di spicco nelle trasmissioni come: “La TV delle ragazze”, “Scusate l’interruzione”, “Avanzi” e “Tunnel”.
A livello cinematografico, invece, Cinzia Leone debutta nel 1989 con la commedia “Le finte bionde”, diretta da Carlo Vanzina.
Indimenticabile il suo ruolo in “Parenti serpenti” di Mario Monicelli e nel film “Selvaggi” diretto da Carlo Vanzina.
Nonostante un’interruzione forzata della carriera a causa di un ictus nel 2001, Cinzia Leone è tornata sul palco con la stessa forza, rinnovando il suo impegno artistico con ancora più profondità e ironia.
È protagonista ora di una stagione teatrale con tutte le date sold out, esibendosi con il suo cavallo di battaglia “Mamma sei sempre nei miei pensieri… Spostati!”.