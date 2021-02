Ferito al braccio con un coltello al culmine della lite - Terzo Binario News

Durante una lite l’ha colpito con un coltello, ferendolo ad un braccio. Questo è quanto ha raccontato un cittadino egiziano agli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del XI e XII Distretto, intervenuti sul posto dopo la sua richiesta di aiuto. Poi, ha indicato loro il suo aggressore che nel frattempo si stava allontanando. È accaduto mercoledì 17 febbraio alle 21,50.

Bloccato dai poliziotti, è stato identificato per B.M.M.A., egiziano di 27 anni. La vittima ha raccontato che durante una lite con l’uomo, suo dipendente, l’altro afferrava dal bancone un coltello di grosso taglio e lo colpiva al braccio, minacciandolo di morte. Soccorso tramite il 118, il ferito è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso mentre l’aggressore è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per lesioni aggravate.