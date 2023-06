"Femminile, Plurale" presenta ad Allumiere il libro su Agostino Chigi • Terzo Binario News

Domani venerdì 9 giugno alle ore 17 presso il Palazzo della Reverenda Camera

Apostolica, l’Ass.ne “Femminile, plurale” APS presenterà il primo incontro di “Storie di luoghi e persone”, con la presentazione del volume “ Agostino Chigi “Lettere a Tolfa (1504-1505). L’imprenditore dell’allume dei Papi, a cura di Ivana Ait-Anna Modigliani, edito dall’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.

“Un incontro significativo per la nostra Allumiere e per il territorio” racconta il gruppo direttivo di Femminile, plurale., “perché, come associazione, crediamo fermamente che l’identità culturale sia un bene comune di chi abita i luoghi e che la comunità debba essere custode di questo patrimonio culturale. Abitare un

luogo significa certamente conoscere e diffondere la sua storia, ma è anche un atto consapevole di partecipazione e valorizzazione. La nostra finalità è quella di porre la comunità al centro della narrazione collettiva, perché, riconoscendosi come tale, la comunità stessa consenta ai suoi appartenenti di riappropriarsi di spazi di autonomia e di “auto-organizzazione” che la rendono capace di incidere anche nella rigenerazione dei processi formativi, culturali e occupazionali. In tal senso abbiamo scelto di partire da un incontro immersivo con la Storia, fatta di relazioni tra luoghi e persone, perché pensiamo che l’analisi storica possa essere di aiuto nel comprendere i meccanismi che favoriscono i rapporti comunitari. Ringraziamo di cuore la Prof.ssa Ivana Ait, per aver accettato il nostro invito e per aver coinvolto molti studiosi: insieme alle curatrici, saranno presenti Andrea

Fara, Sapienza Università di Roma, Didier Boisseuil, Université de Tours, Fabrizio

Vallelonga, Direttore Museo di Chiusi; a presiedere sarà Anna Esposito, Sapienza Università di Roma. Introduce Brunella Franceschini.

L’appuntamento sarà, inoltre, occasione per raccontare la nostra associazione e per avviare la fase di tesseramento a sostegno della associazione “Femminile, plurale” APS.