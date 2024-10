Femminicidio a Civitavecchia, gli Studenti Medi: "Giovedì presidio per Camelia" • Terzo Binario News

Raduno alle 15:30 in piazza Fratti al Ghetto

Un’altra donna uccisa, ora basta” L’ultimo episodio di femminicidio è quello degli ultimi giorni, dove a Civitavecchia una donna è stata uccisa dall’ex compagno nonostante il braccialetto elettronico.

“Camelia è stata uccisa, aggredita, strangolata, dall’ex compagno. Ex compagno che già in precedenza era stato denunciato per stalking, ma che nonostante il divieto d’avvicinamento è riuscito a commettere l’ottantanovesimo femminicidio dell’anno.

È vergognoso che una donna si debba sentire in pericolo, nonostante abbia denunciato. È vergognoso che il Governo non faccia nulla. Lo stesso Governo che dovrebbe garantirci sicurezza, ci priva di diritti. Arrivando a definire la gestazione per altri “reato universale”, a limitare la libertà e l’autodeterminazione dei propri corpi.

Che mina la sicurezza di migliaia di donne in tutto il paese. Un Governo che con il suo ultimo decreto, il ddl 1660, mina la nostra libertà e applica una forte repressione, anziché essere un Governo che punta a proteggerci e ad occuparsi della sicurezza delle donne, permettendo che in meno di 1 anno avvengano 89 femminicidi.

Pretendiamo che il Governo intervenga e faccia qualcosa davanti a queste situazioni vergognose.”

La Rete Degli Studenti Medi di Civitavecchia invita tutt3 a partecipare al presidio in memoria di Camelia, che si terrà Giovedì alle 15:30 a Civitavecchia a Piazza Fratti (ghetto).

Rete degli studenti medi