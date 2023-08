Federico Gerolin di Cerveteri passa alla finalissima di “Mister Italia 2023” • Terzo Binario News

Saranno tre i ragazzi della provincia di Roma che sabato sera a Pescara andranno a caccia del titolo di “Mister Italia 2023”.

Ieri sera, infatti, a Giulianova il 21enne cuoco e mental coach Riccardo Rosati e il 24enne idraulico Federico Gerolin hanno strappato il “pass” per la finalissima, cui invece non è riuscito ad accedere Leonardo Silvestri, la cui corsa si ferma quindi in semifinale.

In finalissima Riccardo e Federico troveranno poi un altro ragazzo romano, il 36enne di Velletri Simone Guidi, ingegnere edile che, grazie alla vittoria nel contest “on the web” aveva già in tasca il biglietto per la finalissima.

Sabato sera 26 agosto, sul palco dello Stadio del Mare di Pescara, tra i 40 bellissimi ragazzi provenienti da tutto il Paese ci saranno quindi ben tre esponenti della bellezza capitolina (Simone Guidi filerà con il numero 1, Federico Gerolin con il numero 6 e Riccardo Rosati con il numero 8): per tutti l’obiettivo è quello di raggiungere lo scettro conquistato in passato da alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone.

La serata sarà condotta da Jo Squillo e vedrà la presenza sul palco, tra gli altri, di Viola Valentino, Serena De Bari (“Amici”), Roberta Beta (“Grande Fratello”) e Andrea Della Cioppa (“Temptation Island”, “Uomini e Donne”).

Insieme ai 40 bellissimi finalisti sul palco ci saranno anche le 25 ragazze finaliste del concorso di “Miss Grand Prix”. Entrambi i concorsi, organizzati da patron Claudio Marastoni, hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocino del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova.

Per restare aggiornati con tutte le news sul concorso si possono seguire i canali social: Instagram e Facebook @concorsomisteritalia e @missgrandprix.