Federico Di Eugenio e Fabrizio Cavedal i primi acquisti della Futsal Civitavecchia ma resta il nodo palasport • Terzo Binario News

Sono Federico Di Eugenio e Fabrizio Cavedal i primi acquisti di mercato della Futsal Civitavecchia, ancora alle prese con l’incognita sull’impianto di casa in serie B.

Intanto sono usciti i gironi, che vedranno i nerazzurri impegnati in un raggruppamento, il gruppo E, a trazione sardo-laziale. Infatti sarà composto da Aranova, Ardea, Città di Cagliari, La Pisana, Mirafin, Castel Fontana, Ciampino, Roma 1927 con la seconda squadra, Sporting Hornets e quel Villaspeciosa con cui è rimasto il conto in sospeso con la sconfitta ai rigori nelle finali di C1 di giugno.

All’Ivan Lottatori si è fatto il punto, sia sul mercato che sull’impianto. Di Eugenio, 32 anni, è un pivot di scuola Olimpus con esperienza (e reti) in serie A2 che vestito anche le maglie di Nordovest, Italpol e Canottieri Lazio.

«La squadra è sicuramente molto ambiziosa – spiega il pivot – e la società sembra composta da persone che hanno voglia di far bene, sotto tutti i punti di vista lavorando in maniera programmatica e questo mi rispecchia molto, quindi spero che faremo bene. Il salto in avanti tra serie B e C1 è notevole per questo sarà difficilissimo con ogni squadra attrezzata. Ci sarà da combattere e sacrificarsi in ogni palazzetto. Ovviamente il primo obiettivo è la salvezza, ma si potrebbe anche puntare a qualcosa di più perché la società è molto ambiziosa».

Cavedal, 21 anni, è da sempre un pupillo di mister Vincenzo Di Gabriele che conosce bene, provenendo dal Santa Severa. Importantissima la sua presenza perché in categoria nazionale scatta l’obbligo degli under in campo.

Per quanto attiene l’impianto, il presidente Elso De Fazi ha spiegato che sta attendendo una risposta dal Pincio circa gli spazi di allenamento al PalaInsolera «perché la volontà è quella di giocare a Civitavecchia. C’è il nodo dei 99 posti da superare, in ogni caso ci sarebbe anche la soluzione del PalaDeAngelis di Santa Marinella. Per adesso attendiamo che il Comune ci faccia sapere quanti e quali spazi di allenamento ci verranno concessi ma la Futsal ha una certa fretta anche perché fra qualche giorno si iniziano i test atletici e dobbiamo sapere dove andare a svolgerli. Inoltre andrà omologato l’impianto per le gare interne».