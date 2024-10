Federico Buffa a Civitavecchia con il libro scritto insieme a Fabrizio Gabrielli • Terzo Binario News

Si chiama S.A.L.A. la nuova rassegna teatrale che andrà in scena a Civitavecchia (Roma) a partire dal prossimo dicembre, con un’anteprima, a ingresso gratuito, in programma il 18 novembre che vedrà sul palco della Cittadella della Musica, Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli per la presentazione del libro La Milonga del Futbol.

Il nome, acronimo che si sviluppa in Spazio Artistico di Libere Arti, assume una doppia connotazione: se mezza sala è il termine teatrale con cui si intende l’abbassamento delle luci che precede il buio completo e l’apertura del sipario, S.A.L.A è idealmente il passo successivo, quello in cui, subito dopo l’inizio dello spettacolo, dal palco ci si rivolge alla sala, fatta da spettatori, coloro che si lasceranno emozionare da una sera a teatro.

La rassegna teatrale, organizzata da Shining Production con Mister Wolf e Stazione Musica con Skelter, patrocinata dal Comune di Civitavecchia, nasce proprio dalla volontà di mettere al centro il pubblico, presentando una serie di appuntamenti trasversali, che siano di interesse non solo per gli abituali frequentatori del teatro, ma anche da coloro che sono meno avvezzi a questa forma d’arte. S.A.L.A vuole essere occasione per riportare il teatro a riaffermarsi come centro di interesse artistico e culturale cittadino, con una programmazione che sia riflesso del nostro presente e funga da invito alla scoperta del fascino di una sala teatraleanche per le nuove generazioni.

18 novembre ore 19 – Cittadella della Musica

FEDERICO BUFFA con FABRIZIO GABRIELLI

presentano

LA MILONGA DEL FÚTBOL – Un secolo di calcio argentino

Da Renato Cesarini a Lionel Messi, passando per Omar Sivori e Diego Armando Maradona. In uno straordinario affresco che attraversa i decenni, Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli, tra i giornalisti sportivi più amati e seguiti, ripercorrono la storia di fenomeni che, sul campo e fuori, hanno riscritto le regole del gioco.

Il 18 novembre sarà un’occasione per incontrare i due autori alla Cittadella della Musica di Civitavecchia, per scoprire il libro edito da Rizzoli, uscito lo scorso agosto.

Ingresso gratuito

7 dicembre ore 21 – Teatro Traiano

ROBERTA BRUZZONE

FAVOLE DA INCUBO – VIAGGIO NELLA MANIPOLAZIONE AFFETTIVA MORTALE

Roberta Bruzzone, la criminologa da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne, sarà ospite sul palco del teatro con Favole da Incubo, che racconta i casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni. Un’analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per sconfiggerli una volta per tutte.

Attraverso la ricostruzione di alcuni casi di femminicidio tra i più sconvolgenti degli ultimi anni, Roberta Bruzzone, la cui narrazione è accompagnata da musica dal vivo, analizza i principali preconcetti culturali e sociali che hanno operato in queste vicende inconcepibili, eppure reali. Con lucidità e senza fare sconti a nessuno, Favole da incubo intende aiutarci a prendere coscienza di quelle voci che parlano dentro di noi, spingendoci ancora, nostro malgrado, a fare distinzioni di genere nella vita di ogni giorno. Perché la presa di coscienza è il primo, necessario passo per cominciare a scardinare questi schemi mentali e fare in modo che crimini tanto orribili non trovino più un terreno in cui mettere radici, crescere e riprodursi. Intervenire in tempo per fermare l’escalation è possibile, e soprattutto è possibile innescare quel profondo cambiamento culturale che può mettere fine una volta per tutte alla violenza sulle donne.

Biglietti disponibili su TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati

8 dicembre ore 21 – Teatro Traiano

40 FINGERS

Considerati da critica e pubblica il nuovo fenomeno mondiale del crossover, i 40 Fingers sono il fenomenale quartetto di chitarristi che a suon di milioni di visualizzazioni sta conquistando i social in tutto il mondo (oltre 100 milioni di views: https://www.youtube.com/@ 40Fingers ) con le proprie magistrali rivisitazioni e riarrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore del cinema, delle serie tv e un endorsement ufficiale come quello dei Queen, che hanno applaudito e pubblicato sul loro sito la versione a “40 dita” di Bohemian Rhapsody.

Dopo il successo del tour negli USA con 23 concerti nei club e teatri delle principali città americane (da New York a Los Angeles, passando per Chicago, Boston, Washington, Atlanta, Nashville, San Francisco, etc.) e il successo dei concerti estivi negli anfiteatri europei, i 40 FINGERS annunciano il ritorno live in Italia con un nuovissimo concerto – prodotto da VignaPR e Good Vibrations. Il palco è la dimensione naturale dei 40 Fingers che, accompagnati da una produzione visiva altamente spettacolare ideata da alcuni tra i migliori light designer europei, proiettano il pubblico in un viaggio musicale senza confini linguistici e geografici attraverso le loro versioni di Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango e altri brani che spaziano tra i generi a 360 gradi, unendo ed emozionando gli amanti della musica.

17 dicembre ore 21 – Teatro Traiano

Marquis Dolford & the Capital Gospel Group

Marquis Dolford & The Capital Gospel Group è un ensemble musicale di Washington, noto per il suo approccio innovativo alla musica gospel. La sua musica si distingue per testi profondi e melodie coinvolgenti. Il Capital Gospel Group è composto da talentuosi musicisti e cantanti che collaborano per creare un’esperienza musicale unica. La loro missione è quella di ispirare e unire le persone attraverso la musica, portando messaggi di speranza e fede. Marquis Dolford & The Capital Gospel Group continuano a lasciare un’impronta significativa nel panorama musicale gospel.

Marquis Dolford – Lead Tenor

Xavier Parker – Tenor

Rolanda Carter – Alto

Nataysha Lewis – Alto

Jasmine Brownlee – Soprano

Victoria Ayaim – Soprano

Daniel Ray Jr. – Batteria

Corey Smith – Piano

S.A.L.A. – Spazio Artistico di Libere Arti