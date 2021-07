Fdi Santa Marinella: "Bene il bilancio, ma fuori il verbale del consiglio" - Terzo Binario News

“Con l’approvazione del rendiconto 2020 si è finalmente conclusa la fase di ripianamento del disavanzo 2018 con raggiungimento oltre che degli equilibri di bilancio, anche di un piccolo avanzo di gestione. L’ultima fase, ovvero la ratifica del Ministero all’uscita dal dissesto, ci auguriamo avvenga a breve. Ci rallegriamo del risultato raggiunto.

Al di la dei numeri, non abbiamo ben compreso cosa realmente sia avvenuto in Consiglio. Si leggono post e comunicati che ai cittadini che non hanno partecipato non chiariscono granchè sulle presenze e la votazione. Sarebbe auspicabile la pubblicazione del verbale di consiglio per fare chiarezza e far cessare le informazioni contrastanti

Ora inizia la fase difficile. Quella del fare. Non faremo sconti, vogliamo veder partire tutti i lavori per i quali sono stati erogati i finanziamenti.

Manca ancora la quantificazione del dissesto, ventilare una rata di mutuo fra i 300 mila e i 500 mila non è chiarezza del costo, una differenza di 200 mila euro per 20 anni sono 4 milioni, non è una cifra da poco e fa una bella differenza sull’andamento di una gestione, Sono tre anni che OSL sta lavorando. Possibile che ancora non si possa sapere chi, che cosa e quanto realmente dovremo pagare negli anni futuri?”

Fratelli d’Italia Santa Marinella e santa severa circolo Pyrgi