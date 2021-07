Trani: "Il polo sanitario 'regala' 6mila metri cubi al privato, Ladispoli non merita questo" - Terzo Binario News

“È da poco che ci siamo espressi negativamente , sia come gruppo che in qualità di consigliere comunale del movimento civico Ladispoli Città , su un tema fondamentale per lo sviluppo della città e sul tema della pianificazione urbanistica: mi riferisco al piano particolareggiato che prevede la realizzazione di 32000 metri cubi di commerciale sulla fascia Aurelia .

Ci siamo sorpresi della rapidità con cui l’amministrazione ha portato all’approvazione in consiglio la delibera e con immensa sorpresa e con lo stesso stupore troviamo approvato il 15 giugno dalla giunta “Grando” un progetto per la realizzazione di un polo sanitario che ha come scopo quello di riunire tutti i servizi sanitari presenti nel nostro territorio.

Peccato che in cambio della realizzazione viene concessa al privato che si aggiudicherà il progetto la possibilità di realizzare 6000 metri cubi . La nostra Città non ha bisogno di questo!!!”

Eugenio Trani