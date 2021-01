Fastweb, dopo il crack sul Litorale la linea internet piano piano sta tornando - Terzo Binario News

Ancora da riattivare diverse utenze, problemi anche con WindTre

Niente smartworking, niente didattica a distanza, niente intrattenimento: nelle case del Litorale l’assenza di connessione fissa si è fatta sentire eccome.

Il guaio pare da ricercarsi in una cabina saltata che ha messo in ginocchio Fastweb sul Litorale ma si segnalano disservizi anche a Roma e in altre zone d’Italia.

Internet a singhiozzo per tutto il giorno, con l’interruzione cominciata ieri in tarda serata.

Peraltro il guaio non è stato solo per Fastweb: si sono segnalate anche problematiche specie dalla rete di WindTre