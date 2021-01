Comitato Cittadino Santa Marinella: "Il sindaco può intervenire sui disagi abitativi" - Terzo Binario News

“Per quanto concerne le ordinanze contingibili e urgenti che ricorrono in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, la competenza all’adozione spetta al sindaco ‘quale rappresentante della comunità locale’, sulla base del dato testuale del comma 5 dell’articolo 50 del T.U.E.L. n. 267/2000.

In tale ambito il sindaco opera in qualità di ‘autorità sanitaria locale’, attribuzione questa riconosciutagli ex art. 13, co. 2 della legge n. 833/1978,

Nell’attuale assetto, di cui si è detto, emerge come le funzioni sindacali in parola vengano imputate alla competenza dell’organo di vertice come capo dell’amministrazione, responsabile della macchina amministrativa e titolare di un potere straordinario, quale ‘autorità sanitaria locale’, investita di una funzione di garanzia della salubrità e dell’igiene della collettività amministrata.

Nel Comune di Santa Marinella risiedono persone gravemente malate, che vivono in ambienti non idonei alla normale vita, ambienti che non consentono né la possibilità di vivere in locali adeguati, né di potersi curare, in tale contesto queste persone, in presenza di una grave emergenza sanitaria possono rappresentare, vivendo in condizioni igieniche inadatte, possono arrecare un grave danno alla loro salute e quella dei cittadini.

Si chiede pertanto che il Sindaco in virtù delle norme sopra citate proceda a emanare ordinanze contingibili e urgenti, quale responsabile della salute dei cittadini e procedere alla adozione di quelle misure che garantiscano a persone gravemente malate e che vivono in luoghi inadatti, una abitazione adeguata, anche giungendo alla requisizione di immobili inutilizzati presenti sul territorio comunale che possano essere adibiti temporaneamente ad abitazioni per persone o famiglie in grave disagio sociale, economico, sanitario e abitativo”

Comitato