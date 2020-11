Farnesina: fumo dai locali tecnici della, intervento dei Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Alle 10, 30 di sabato 21 novembre la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Roma è stata allertata dai carabinieri in servizio presso il palazzo della Farnesina, sede ministero Degli Esteri, per fumo proveniente dai locali tecnici in cui sono riposte batterie e alloggiati quadri elettrici al piano quinto dell’edificio.

Giunte sul posto, le squadre 8A di Monte Mario ed il TA6, provvedevano allo spegnimento. Sul posto Funzionario di servizio e Capoturno Provinciale. Non ci sono state persone intossicate