Case comunali a viale Vasco De Gama, Picca: "Bene i termosifoni, ora si passi agli interventi strutturali" - Terzo Binario News

Siamo felici di sapere che i residenti delle case comunali di viale Vasco De Gama quest’inverno non resteranno al freddo e potranno, finalmente, usufruire dei riscaldamenti. Era ora: ci sono famiglie intere che in questi anni sono state senza termosifoni accesi. Ma adesso, dopo solleciti e segnalazioni al Municipio e agli enti preposti l’inverno non sarà più un problema.

Adesso, però, ci aspetti anche un’azione immediata che coinvolga tutti i palazzi per evitare crolli dai balconi. Quello che chiediamo è la completa messa in sicurezza degli stabili. Anche in questo caso le segnalazioni si rincorrono da tempo ma nulla si è mosso in tal senso.

E’ importante mettere in sicurezza al più presto le strutture, quei palazzi devono essere risanati completamente. E’ impensabile che ci siano famiglie chiuse dentro casa con i balconi che stanno crollando, come testimoniano anche i ripetuti interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Bisogna intervenire subito”.

Monica Picca, capogruppo della Lega nel X Municipio

