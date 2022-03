Farmacisti per l'Ucraina finisce: ora la raccolta è per gli abitanti di Civitavecchia - Terzo Binario News

Si è conclusa con un risultato eccezionale la settimana dedicata alla raccolta di farmaci per la Ucraina, condotta da CSP in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’Ordine dei Farmacisti.

Tantissimi i civitavecchiesi che hanno donato farmaci che sono stati consegnati alla Croce Rossa e che saranno trasferiti, già dai prossimi giorni, in Ucraina. A tutti va il ringraziamento di CSP.

Visto il risultato conseguito, la CSP ha deciso, in accordo con il Comune di Civitavecchia, di proseguire nella raccolta di farmaci e di altri prodotti da banco che saranno destinati in via preferenziale ai cittadini ucraini ospitati attualmente dalla amministrazione comunale di Civitavecchia e comunque ai cittadini civitavecchiesi in particolare difficoltà.

L’Assessore Cinzia Napoli ha tenuto a ringraziare il Presidente di CSP Lungarini per aver risposto prontamente alle sollecitazioni del Comune.

Si potrà ancora donare presso tutte le farmacie comunali:

FARMACIA BOCCELLE

Via E. Maroncelli c/o centro comm.le IperCOOP Civitavecchia – Tel. 0766 070036 – Lun/Sab 08:30-20:00 – Domenica 08:30-13:00

farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it

FARMACIA CISTERNA

Viale Palmiro Togliatti, 12 Civitavecchia – Tel. 0766 542642 – Lun/Sab 08.30-13.00/15.30-19.30

farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it

FARMACIA AURELIA

Via Niccolò Paganini, 7 Civitavecchia – Tel. 0766 560176 – Lun/Sab 08:30-13:00

farmaciaaurelia@civitavecchiaservizipubblici.it

FARMACIA CALAMATTA

Piazza Calamatta, 19 Civitavecchia – Tel. 0766 32739 – Lun/Sab 08:30-13:00/16:00-19:30

farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblii.it

FARMACIA MATTEOTTI

Viale Giacomo Matteotti, 146 Civitavecchia – Tel. 0766 20760 – Lun/Sab 08:30-13:00/16:00-19:30

farmaciamatteotti@civitavecchiaservizipubblii.it

I sig.ri utenti potranno prendere visione presso le Farmacie dei prodotti di cui c’è maggiore bisogno.