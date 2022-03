Chiude il drive in Covid di largo della Pace: si sposta alla Fiumaretta a Civitavecchia - Terzo Binario News

La Asl Roma4 comunica a tutti i cittadini che il drive in di Largo della Pace a Civitavecchia chiuderà nella giornata di oggi.

Il nuovo drive in per i tamponi rapidi e molecolari della Asl Roma4 verrà aperto domani in zona Fiumaretta (fine via Tarquinia adiacente ai locali della ex centrale elettrica).

Nel chiudere il drive in di largo della Pace il direttore generale della Asl vuole ringraziare l’Autorità Portuale di Civitavecchia e Port Mobility per la grande disponibilità e collaborazione dimostrata in tutto il periodo dell’emergenza.