Farmacie senza personale a Santa Marinella, Tidei: “Orario ridotto ad agosto” • Terzo Binario News

“A settembre con le nuove assunzioni il problema sarà risolto”

“Ad agosto ridurremo l’orario di apertura delle farmacie mentre a settembre, con le nuove assunzioni, risolveremo definitivamente il problema”.

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei risponde sulla questione sollevata ieri (QUI) legata a rischio della chiusura di un negozio comunale a causa della mancanza di personale.

“Una farmacista si è licenziata e un’altra, per la quale era stato aperto un bando, non è venuta. C’è carenza e non possiamo farci granché. al momento ci sono sei candidati ed entro settembre confido che due farmacisti vengano assunti. Alle farmacie comunali questa amministrazione tiene eccome, visto che nella passata legislatura ne è stata riaperta una”.