Farmacie di Civitavecchia unite per l'emergenza in Ucraina - Terzo Binario News

FARMACIE COMUNALI – Lunedì 7 marzo 2022 – Alla luce dell’intensificarsi delle operazioni belliche in Ucraina e della conseguente carenza di assistenza sanitaria e farmacologica che coinvolge centinaia di migliaia di persone, Le Farmacie comunali di Civitavecchia, gestite da CSP srl, hanno aderito all’iniziativa “Farmacisti per l’Ucraina”. L’iniziativa consiste in una raccolta di farmaci, medicazioni e materiale sanitario monouso da inviare alla popolazione colpita dalla guerra per far fronte alle necessità più urgenti.

La raccolta si svolgerà in tutte le farmacie di Roma e provincia dal 9 al 16 marzo 2022.

Chiunque volesse aderire alla iniziativa, potrà farlo, recandosi presso le Farmacie comunali:

FARMACIA BOCCELLE

Via E. Maroncelli c/o centro comm.le IperCOOP Civitavecchia – Tel. 0766 070036 – Lun/Sab 08:30-20:00 – Domenica 08:30-13:00

farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it

FARMACIA CISTERNA

Viale Palmiro Togliatti, 12 Civitavecchia – Tel. 0766 542642 – Lun/Sab 08.30-13.00/15.30-19.30

farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it

FARMACIA AURELIA

Via Niccolò Paganini, 7 Civitavecchia – Tel. 0766 560176 – Lun/Sab 08:30-13:00

farmaciaaurelia@civitavecchiaservizipubblici.it

FARMACIA CALAMATTA

Piazza Calamatta, 19 Civitavecchia – Tel. 0766 32739 – Lun/Sab 08:30-13:00/16:00-19:30

farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblii.it

FARMACIA MATTEOTTI

Viale Giacomo Matteotti, 146 Civitavecchia – Tel. 0766 20760 – Lun/Sab 08:30-13:00/16:00-19:30

farmaciamatteotti@civitavecchiaservizipubblii.it

I sig.ri utenti potranno prendere visione presso le Farmacie dei prodotti di cui c’è maggiore bisogno (in allegato la lista del materiale sanitario).