Fare Verde Civitavecchia raccoglie libri e giocattoli da donare - Terzo Binario News

Il Covid non ferma il Natale – Fare Verde è con Voi, per fare assaporare il periodo più magico dell’anno a chi lo vive di mancanze e di privazioni: è l’iniziativa promossa dal gruppo dei volontari dell’associazione ambientalista Fare Verde di Civitavecchia, pensata dal Cav.Paolo Giardini e dall’Avv.Valentina Flacchi, rispettivamente Presidente e Vice Presidente di Fare Verde di Civitavecchia, che in questo periodo di incertezza dovuta alla pandemia hanno voluto rendere meno buio questo periodo dell’anno.

L’iniziativa consiste nell’ottenere con il contributo dei cittadini che aderiranno all’iniziativa libri e giocattoli che saranno donati a varie comunità locali.

Fare Verde donerà a tutti coloro che contribuiranno all’acquisto di libri e giocattoli presentandosi presso il negozio Mondadori sito in Civitavecchia dal 10 al 18 dicembre 2020, una mascherina protettiva.

Si ringraziano per la gentile concessione delle mascherine, che ha consentito la realizzazione dell’iniziativa, il Consorzio Executive Group e la società BLS, il negozio Mondadori Store per l’ospitalità, la testata giornalistica on-line Stampa Italiana, l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia-Sezione di Civitavecchia e Radio Blue Point.