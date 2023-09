Il movimento Politico Fronte Verde annuncia la campagna aiuti per cani e gatti in difficoltà…”aiutaci ad aiutarli”…raccogliamo alimenti secchi e umidi per cani e gatti da donare nelle strutture nella regione Lazio.

Potete contattare il responsabile Gennaro Casillo al numero 3383126978, oppure una email a info@fronteverde.net