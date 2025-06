Famiglie senza acqua a I Terzi: il Sindaco di Cerveteri scrive ad Arsial, Regione Lazio, Acea e Prefetto di Roma • Terzo Binario News

Fissato per martedì 22 luglio il nuovo tavolo tecnico finalizzato all’acquisizione dell’acquedotto Arsial

«Non è accettabile che, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini e i ripetuti solleciti dell’Amministrazione comunale, da diverse settimane più di venti famiglie della frazione de I Terzi restino senza acqua in casa: un disagio gravissimo, soprattutto in questi giorni di caldo intenso e temperature elevatissime». A dichiararlo è Elena Gubetti, sindaco di Cerveteri.

«Nella giornata di oggi ho inviato una nota formale ad Arsial, alla Regione Lazio e ad Acea Ato 2, coinvolgendo per conoscenza anche il Prefetto di Roma, per richiedere un intervento urgente e risolutivo per il ripristino del servizio idrico. Continueremo a monitorare quotidianamente la situazione fino alla sua soluzione».

«Si tratta di una situazione, sulla quale continueremo a vigilare con la massima attenzione. Come annunciato nei mesi scorsi, è inoltre in corso il lavoro del tavolo tecnico avviato dall’Amministrazione comunale per l’acquisizione dell’acquedotto Arsial a servizio della frazione, con l’obiettivo di cederne poi la gestione ad Acea Ato 2. Il prossimo incontro è fissato per martedì 22 luglio: in quell’occasione proseguiremo nell’iter per l’acquisizione e nel passaggio delle reti, continuando a tutelare e garantire l’erogazione corretta di un bene primario e fondamentale come l’acqua».