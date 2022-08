Falò in spiaggia, la Bioma sconsiglia: "Alla Frasca bruciare la legna modifica l'ecologia del sito di Civitavecchia" • Terzo Binario News

l’associazione culturale naturalistica Bioma invita a non accendere i Falò in spiaggia per la notte di Ferragosto.

“In particolare ci appelliamo ai frequentatori del Monumento Naturale La Frasca, i rami e tronchi nella pineta sono stati volontariamente lasciati in terra e il materiale legnoso spiaggiato deve rimanere nel sito.

Il legno morto è un elemento importante per l’Ecologia del Monumento Naturale la Frasca e in generale per la conservazione della Biodiversità di tutti gli ecosistemi: gli organismi decompositori (funghi, batteri e determinate specie di insetti) nutrendosi di sostanza legno-cellulosica (la più abbondante nella terra) delle piante e di tutta la sostanza organica di scarto degli animali favoriscono il rilascio nel terreno di sostanza inorganica che rende fertile e permette lo sviluppo della Flora. Tutto ciò innesca il ciclo del carbonio e da il via all’intera catena alimentare.

Inoltre i residui dei Falò, la rimozione di sassi o massi rocciosi e le operazioni di contenimento di eventuali incendi quali scavi di fosse, rischiano di compromettere la presenza della Flora Spontanea costiera particolarmente importante nell’area naturalistica. Oltre ad essere Vietato accendere Fuochi essendo un Area Protetta i Falò rischiano di creare un pericolo per la Navigazione. Tutte le Norne e Divieti sono ampiamente visibili nella Cartellonistica sia nel Comune di Tarquinia (VT) e Civitavecchia (Roma) nonostante i continui e sistematici atti vandalici.