Evento sulla disabilità di Passoscuro annullato all'ultimo istante, il Consigliere Petrillo attacca l'Amministrazione • Terzo Binario News

Lo scorso sabato abbiamo dovuto assistere all’ennesimo scivolone della nuova amministrazione. L’evento “Fiumicino: verso la rete per la disabilità”, programmato per il 27 gennaio a Passoscuro, infatti, è stato annullato prima dell’inizio. Fin qui nulla di strano, cose che possono capitare: se non fosse che nelle ore precedenti, come appreso da tanti cittadini, non è stata fornita alcuna comunicazione in merito all’annullamento dell’iniziativa, a scapito delle tante associazioni invitate e dei cittadini interessati che hanno scoperto soltanto in loco e senza preavviso di aver fatto, in sostanza, un viaggio a vuoto.

Un episodio estremamente grave che denota un totale disinteresse e una evidente mancanza di rispetto nei confronti della cittadinanza e di tutti quei operatori sociali coinvolti nell’evento.

Come se non bastasse, l’evento è stato addirittura promosso attraverso un volantino che annunciava la presenza del garante della disabilità, figura che non solo deve essere nominata dal sindaco, ma deve anche essere disciplinata da un regolamento votato in aula. Tale regolamento non esiste e non è mai stato sottoposto a votazione. La locandina, pertanto, risultava addirittura ingannevole e fuorviante, creando false aspettative tra i cittadini.

Invitiamo l’amministrazione a riflettere attentamente su queste gravi cadute di stile, e richiediamo chiarezza e trasparenza in tutte le future iniziative, affinché la comunità possa essere informata tempestivamente e possa partecipare consapevolmente agli eventi promossi dall’ente.

Angelo Petrillo, Lista civica Ezio Sindaco

Angelo-Petrillo-Fiumicino