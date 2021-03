Gli uomini della Sezione Volanti hanno arrestato M. D. – bosniaco di 49 anni – per evasione. Il fatto è accaduto domenica 28 marzo alle 11,40 in via Sebastiano Vinci.

Durante un normale controllo del territorio, gli agenti hanno fermato in strada l’uomo, che risultava essere sottoposto al regime della detenzione domiciliare.