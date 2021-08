Eutanasia legale, Marco Cappato a Cerveteri - Terzo Binario News

Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, domani, mercoledì 11 agosto dalle ore 21:30 sarà sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare per promuovere la raccolta firme per l’indizione del Referendum Popolare per l’Eutanasia Legale.

Fino al 30 settembre sarà possibile sottoscrivere la raccolta firme per l’indizione del Referendum Popolare per l’Eutanasia legale.

“Quella per l’eutanasia legale è una battaglia di civiltà importantissima – dichiara Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – per questo ho firmato convintamente e invito tutti a farlo. Per dare a tutti un diritto in più. Il diritto di essere liberi fino alla fine. Oltre al banchetto di domani, è possibile firmare recandosi presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Cerveteri sito in Via del Granarone n.8. Per maggiori informazioni, contattare il numero 0689630203. Il sito a sostegno della campagna referendaria è: www.eutanasialegale.it. Sempre dalla parte dei diritti. Per tutti”.

Marco Cappato è un politico e attivista italiano, esponente dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni. È tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca e della campagna Eutanasia legale.