Europei di nuoto juniores, Lorenzo Ballarati di Civitavecchia vince la staffetta della 4x100 • Terzo Binario News

A Belgrado il tritone scuola Coser ha trovato l’oro chiudendo la sua frazione in 49″84

Inizia bene l’Europeo del tritone cresciuto nella Coser Civitavecchia e ora in forza al Circolo Canottieri Aniene Lorenzo Ballarati, che porta a casa l’oro insieme ai suoi compagni di Nazionale nella staffetta sul tetto continentale.

“Bravo Lorenzo – il complimento di coach Fabio de Santis – che subito spezza l’emozione facendo una gara veloce in 49″84. Nella sua frazione bisognava iniziare bene e così è stato.

Siamo felici di questo risultato perché arriva in un Europeo che affrontiamo sapendo di gareggiare con atleti con un anno di esperienza in più e non è facile. Ancora un bravo a Lorenzo e ora un giorno di riposo e poi si pensa al 50 stile libero di giovedì”.