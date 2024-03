Europee, le opportunità che vede il Pd Bracciano per Bruxelles • Terzo Binario News

“L’Europa non è solo un continente, ma un’idea, un progetto in continua evoluzione che ci invita a guardare avanti con fiducia.

Il 23 marzo, alle ore 10 presso il Teatro Charles de Foucauld, sito in Bracciano 2, avremo l’occasione di riflettere insieme sulle innumerevoli opportunità che l’Europa ci offre.

Con la partecipazione dell’On. Daniela Rondinelli, europarlamentare PD, e di Michela Califano, consigliere regionale PD, avremo l’opportunità di esplorare insieme le sfide e le promesse che il nostro continente ci offre.

Moderati dalla giornalista Laura Sala, esploreremo come l’Europa possa arricchire la nostra vita quotidiana, promuovendo innovazione, solidarietà e progresso.

Questo incontro è un invito a immaginare un futuro in cui l’Europa non sia solo una realtà geografica, ma un orizzonte di possibilità. Un futuro in cui ogni cittadino possa trovare spazio per crescere, contribuire e realizzare i propri sogni.

Vi aspettiamo per condividere visioni, dubbi e speranze, perché è solo attraverso il dialogo che possiamo costruire un futuro migliore”.

Il Circolo PD Bracciano