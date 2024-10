Domenica allo Scoponi c'è Tolfa Cerveteri • Terzo Binario News

Nel girone A di Promozione, il Santa Marinella è ospite della Longarina

Tutte insieme nel gruppone a quota cinque punti: Tolfa, Santa Marinella e Cerveteri è molto probabile che tenderanno a separarsi entro breve.

Anzi brevissimo, visto che domani alle 15.30 tolfetani e ceriti saranno di scena allo Scoponi.

Per i rossoblù invece una trasferta piena di incognite, visto che giocheranno alle 11 sul campo della Longarina Totti Soccer School a Ostia Antica. Si gioca la quinta giornata nel girone A di Promozione.

«Quello di domenica è un derby sui generis – attacca mister Roberto Macaluso – perché giocoforza non è sentito come quello con il Santa Marinella per esempio. Immagino però che per alcuni giocatori sarà una sfida contro il passato come per Edoardo Fagioli.

Quella di Gabrielli è una formazione rocciosa e difficile da affrontare, dallo spirito combattente che ci aspetterà e che tende a subire poco. Meritano rispetto». Dal punto di vista degli allenamenti, «è stata una settimana regolare, in cui si è lavorato con intensità e profitto.

Di positivo c’è il recupero quasi completo di Paolo Santi e il ritorno di Magloire che sta bene e, dopo l’ultimo controllo medico, sarà a disposizione dopo la sosta. Infatti il programma-gare dei tolfetani prevede la gara di domenica, il ritorno di Coppa Italia a Civita Castellana mercoledì 9 e poi il turno di riposo in campionato. Si riparte dalla bella vittoria di Capranica. «L’approccio era stato buono, un errore ci ha fatto sbandare e potevamo prendere il secondo gol ma c’è stata la grande reazione in un campo dove l’undici cimino non perdeva da quasi 4 anni. Però bisogna fare più attenzione perché finora si è raccolto meno di quanto prodotto. Per guardare la classifica è presto ma va trovata quadratura. Ci vuole molta pazienza, rimanendo attaccati al gruppo delle compagini più costanti» la conclusione di Macaluso.

Mister Andrea Gabrielli tesse le lodi dell’avversario«Tolfa è un ambiente fantastico – ammette – che lo conosco bene e per i racconti degli ex come Savarino, che in collina è stato un idolo, e anche mio figlio Simone è rimasto impressionato». Tornando alle faccende etrusche, Gabrielli sottolinea come «dopo gli ultimi anni difficili, si è deciso di cambiare radicalmente io ho gestito juniores e Borgo San Martino ricominciando con dei giovani che hanno voglia di correre. Il progetto è andare gara per gara con un classe ‘99 come elemento più anziano della rosa. È cambiato lo staff e si lavora con intensità e il campo ci dà ragione. C’è un bel clima, si è tolta la cappa pesante che incombeva sul Galli. Si lavora col sorriso». In formazione sicuro assente Emanuele Calabresi «ma ci sono pure diversi elementi acciaccati, quindi per l’undici iniziale dovrò fare delle scelte. Di sicuro andrà evitato che i giocatori del Tolfa ripartano».

Infine il Santa Marinella, come accennato in trasferta all’Enzo Totti di Ostia Antica, dove gioca la Longarina. Una compagine, quella lidense, di cui si sa poco. Finora ha racimolato 4 punti, frutto del successo interno sul Ronciglione e del pari esterno di Pianoscarano. Poi le sconfitte per mano di Rodolfo Morandi e Duepigrecoroma. I santamarinellesi arrivano all’appuntamento forti del successo per 3-1 ottenuto allo stadio Fronti sul Civita Castellana, che ha dato slancio alla compagine di Daniele Fracassa. Ora serve continuità per mettersi in scia con le battistrada del girone A.