Esquilino, Tuscolano e Appio Latino sotto il focus dei Carabinieri • Terzo Binario News

Attuati tre arresti e otto denunce

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno effettuato un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nelle zone comprese tra i quartieri Esquilino, Tuscolano e Appio Latino, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di reato e degrado urbano e ad implementare gli standard di sicurezza, nell’ambito delle zone a tutela rafforzata istituite in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 3 persone arrestate, 8 denunciate alla Procura della Repubblica e 17 notifiche per ordini di allontanamento ai sensi dell’ordinanza 6747 datata 08 gennaio 2025 della Prefettura di Roma (Divieto di stazionare indebitamente nelle zone cittadine, ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica).

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 19enne, originario della provincia di Napoli, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso da un addetto alla vigilanza che ha allertato i militari, mentre asportava della merce all’interno di un’attività commerciale di via Gioberti. Oltre all’arresto i militari gli hanno notificato l’ordine di allontanamento.

I Carabinieri hanno poi arrestato due giovani egiziani, entrambi 23enni senza fissa dimora, fermati per un controllo, rispettivamente, in via Manin e via Amendola e trovato in possesso di alcune dosi di hashish e crack e denaro contante.

Cinque cittadini stranieri sono stati denunciati per inosservanza dell’ordine di allontanamento già notificato.

In via Principe Amedeo, i Carabinieri hanno denunciato un marocchino di 47anni, che a seguito di in controllo d’iniziativa è stato trovato in possesso di chiavi alterate e di un disturbatore di segnale d’allarme. Contestualmente i militari gli hanno notificato anche l’ordine di allontanamento.

Denunciato anche un tunisino di 45 anni, senza fissa dimora, per inosservanza di un provvedimento imposto dall’Autorità e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, in quanto, al fine di eludere il controllo e sottrarsi all’identificazione ha spinto e preso a calci i militari che lo stavano controllando.

Poco dopo invece, i Carabinieri hanno denunciato un marocchino di 20 anni, per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Nel corso dell’identificazione è risultato essere destinatario anche di due provvedimenti di espulsione dal territorio italiano emessi dal Questore di Milano. Contestualmente gli è stato notificato anche l’ordine di allontanamento.

Nel corso delle verifiche i Carabinieri hanno anche notificato ad altre 6 persone l’ordine di allontanamento ai sensi dell’ordinanza 6747 datata 08 gennaio 2025 della Prefettura di Roma, poiché in diverse occasioni sono state notate nei pressi di via Filippo Turati e via Principe Amedeo, con atteggiamento sospetto e in maniera molesta, impedendo il regolare passaggio dei cittadini.

Complessivamente, i militari hanno identificato 208 persone e controllato 96 veicoli.