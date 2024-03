Esplosione a Canale, per gli immobili danneggiati decise le modalità di accesso e verifica oltre all’esenzione dei tributi • Terzo Binario News

Con l’ordinanza sindacale n.7 e la determinazione n.20 pubblicate il 23 e 22 Marzo, l’Amministrazione comunale approva due atti importanti per quella che sarà la fase forse più difficile e complessa del post esplosione del 6 Gennaio scorso: la ricostruzione.

L’ordinanza sindacale fa proprie le relazioni tecniche commissionate a un tecnico specializzato e con esperienza specifica, l’ing. Stefano Benedetti, e dopo il dissequestro giudiziario ri-definisce l’area interdetta, stavolta per motivi di pubblica incolumità, facendo inoltre un primo e generale rapporto tecnico sullo stato dei luoghi e fissando le modalità di acceso e verifica agli immobili che i proprietari/affittuari dovranno seguire.

“Con quest’ordinanza poniamo le basi per il percorso della ricostruzione – afferma il Sindaco Alessandro Bettarelli – che sappiamo non sarà semplice. La relazione realizza innanzitutto un quadro generale della situazione, dal quale emerge chiaramente la vastità dei danni provocati dall’evento del 6 Gennaio scorso. Un quadro che dovrà servire come base di partenza per Amministrazione e cittadini con l’obiettivo di arrivare ai due traguardi previsti: rientro di tutti i cittadini nelle proprie abitazioni e il ripristino della circolazione pedonale e veicolare sulle aree pubbliche attualmente chiuse: Via e Vicolo dei Monti, Largo F. Duca.”

“L’ordinanza – continua il Sindaco Bettarelli – è corredata, come detto, dalla Relazione Tecnica preliminare per la messa in sicurezza dei luoghi e dall’elaborato grafico con la perimetrazione degli immobili danneggiati, ma contiene anche un modello di domanda per i cittadini, con cui presentare richiesta presso l’Area Urbanistica comunale per l’accesso all’immobile finalizzato alla verifica dei danni riportati, alla messa in sicurezza e al rientro in possesso. Anche in questa fase il Comune di Canale si farà parte attiva per quanto in suo potere e disponibilità, al fine di assistere i cittadini e coordinarne le attività tese al rientro in possesso dell’immobile. Proprio ai cittadini rivolgiamo un grazie sincero perché in questi due mesi e mezzo hanno dimostrato grande disponibilità e quello spirito di collaborazione che contraddistingue il nostro paese. Un ringraziamento va inoltre all’ing. Benedetti, che ha curato la parte tecnica e all’ing. Jacopo Marani per l’apporto di considerazioni e riflessioni fornito in questi giorni, nonché agli avvocati Felice Di Biagio e Cecilia Nuti, che rappresentano molti dei cittadini coinvolti e con i quali ci siamo confrontati per la parte giuridica.”

Il secondo provvedimento deciso dal Comune riguarda invece il lato tributario della vicenda. “Ci sembrava infatti doveroso – commenta il Vice Sindaco Fabrizio Lavini, che ha la delega ai Tributi – approvare, per tutti i danneggiati, l’esenzione dal pagamento di tributi e imposte per il periodo in cui permane l’emergenza e l’interdizione dalle proprie abitazioni. Un atto doveroso che l’Amministrazione ha pensato e opportunamente realizzato. Tutti i cittadini lesi dall’evento dovranno presentare richiesta a seguito della quale sarà applicata d’ufficio l’esenzione. Nella delibera e poi nella determina abbiamo inserito anche il canone unico per l’esenzione dell’uso del suolo pubblico che servirà a ponteggi e quant’altro. Anche in questo caso vogliamo dimostrare che seguiremo la fase della ricostruzione con tutto l’aiuto che potremo dare ai cittadini danneggiati”.

Le richieste di esenzione potranno essere presentate dal 25/03/2024 al 24/04/2024 e riguarderanno la TARI (rifiuti), il canone unico patrimoniale (occupazione suolo pubblico) per tutti gli immobili danneggiati e inabitabili a seguito dell’esplosione del 6 gennaio u.s. fino al ripristino delle condizioni di utilizzabilità, nonché la riduzione dell’imposta IMU (qualora dovuta) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 747, lettera b) della Legge n. 160/2019. Le domande potranno essere presentate solo ed esclusivamente dai proprietari/affittuari degli immobili danneggiati e inabitabili, utilizzando il modello predisposto, da inviare mediante pec all’indirizzo info@pec.canalemonterano.rm.it o recapitandolo a mano al protocollo del Comune.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet comunale Comune di Canale Monterano – Home.

L’Amministrazione comunale